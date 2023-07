VIDEO | "Ciao Andrea": l'omaggio di amici e colleghi alla camera ardente di Purgatori

Prima di tutto il ricordo dell’uomo, dell’amico. Poi l’indubbio valore come giornalista, che con perseveranza ha lavorato costantemente alla ricerca della verità. Roma rende omaggio ad Andrea Purgatori, noto e stimato giornalista, scomparso lo scorso 19 luglio.

Ad accogliere il feretro in Campidoglio nel pomeriggio di giovedì 27 luglio, i figli insieme, la ex compagna e l’attuale moglie, insieme all’assessore alla Cultura, Miguel Gotor, con la fascia tricolore.

Tanti gli amici, i colleghi, i volti della politica nazionale. Il primo ad arrivare è Pietro Orlandi: “Mi mancherà soprattutto l’amico - spiega il fratello di Emanuela -. Ci teneva a questo caso, l’ultima volta che l’ho visto non stava bene, ma malgrado questo venne in audizione in Senato. Ecco che era Andrea”.

“Andrea era inesauribile di idee e creatività. A partire dalle battaglie civili che abbiamo fatto insieme da ragazzi fino alle attività più recenti, quelle con la Siae in difesa degli autori e della creatività italiana. Non era quindi solo un amico, una persona che ho avuto la gioia di sposare qui in Campidoglio da sindaco, ma era una persona in battaglia quotidiana per la verità e per la libertà”. È il ricordo del presidente dell’Anica Francesco Rutelli, giunto alla camera ardente in Campidoglio per prendere omaggio ad Andrea Purgatori -. Era capace di interpretare anche lo psichiatra, come nel film recente ‘Era ora’, dove faceva con aria molto seria il medico -ricorda col sorriso Rutelli -. Aveva una versatilità umana, civile, politica ma soprattutto da giornalista di inchiesta che ci mancherà. Avrebbe potuto continuare per tanti anni, è morto troppo presto”.

"Proporrò che una delle sale stampa della Camera dei deputati sia intitolata alla memoria di Andrea Purgatori, per ciò che ha significato per il giornalismo italiano". Lo scrive sui suoi canali social, insieme a un ricordo del giornalista scomparso, Giorgio Mulé, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, dopo aver lasciato la camera ardente in Campidoglio dove si è soffermato con i figli del giornalista.

I funerali si svolgeranno venerdì 28 luglio, alle ore 10 presso la "Chiesa degli artisti" a piazza del Popolo.