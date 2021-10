VIDEO | Ecco il Buzzi Burger, dove i panini hanno il nome dei criminali di Roma e "i giudici pagano il triplo"

Alle 17 in punto tira su la serranda. A “catturare” il gesto ci sono una decina tra giornalisti e fotografi. Salvatore Buzzi apre il suo “Buzzi Burger” a Tor Vergata. un locale preso in gestione dalla suocera e che, dice, “apro solo ora perchè sono arrivati i permessi altrimenti avrei aperto prima”.

La nuova vita di Buzzi tra birre artigianali e panini che portano il nome di “Mondo di mezzo”, “Libanese” e “Shangai”, per citarne alcuni: “Fatemi fare almeno dell’ironia, chi ha scritto libri e fatto fiction ha lucrato sulla criminalità romana e su di noi”. Stessa risposta per la nota sulla copertina dei menù in cui c’è scritto che “I gip pagheranno il doppio e i magistrati il triplo”. “Non le sembra fuori luogo?”, chiediamo. “Fuori luogo i giudici che mi hanno arrestato per Mafia e alla fine l’inchiesta è stata un flop”, risponde Buzzi.

Mentre tra le pagine social della ex sindaca di Roma, Virginia Raggi, e fedelissimi del Movimento cinque stelle, si legge “Sono tornati”: “Raggi è diventata sindaca grazie a me e a Pignatone”, risponde l’ex presidente della 29 giugno.