VIDEO | Val Melaina, al via la bonifica dell'area di mercato, rimosse 50 tonnellate di rifiuti tra le bancarelle

L'operazione avviata mercoledì 10 gennaio, con un intervento extra Tari di Ama. L'area sarà una "sorvegliata speciale" per impedire che si riformi per l'ennesima volta la discarica abusiva

Circa 50 tonnellate di rifiuti, di cui il 20% composto da ingombranti. Questo quanto si sta rimuovendo dall’area del mercato di Val Melania, dove ormai da tempo operatori e clienti condividevano lo spazio con questa enorme discarica abusiva. Una situazione ormai insostenibile, come raccontato da RomaToday lo scorso 3 gennaio, in cui sempre più bancarelle erano costrette a lasciar spazio alla monnezza. “Ormai avevi paura di incontrare qualche topo, un vero schivo e una vergogna - dice una cliente abituale del mercato rionale -. Scommettiamo che tra qualche giorno siamo punto e a capo?”.

L’operazione è stata disposta dall’assessora capitolina all’Ambiente, Sabrina Alfonsi, in accordo con il presidente del III municipio, Paolo Emilio Marchionne, e il direttore generale di Ama, Alessandro Filippi. Un intervento della durata di 4 giorni, con l’impiego di sei operatori e l’utilizzo di un bobcat, un escavatore e un mezzo ragno. “Con questo intervento abbiamo voluto raccogliere le segnalazioni dei residenti e degli operatori del mercato per restituire decoro ad un’area molto frequentata del quartiere interessata, purtroppo, dal fenomeno degli abbandoni illeciti di rifiuti - ricorda Alfonsi -. Un’operazione che si aggiunge ai circa 200 interventi in extra Tari eseguiti dalla fine del 2021 da Ama in tutti i quadranti della città. Qui abbiamo voluto intervenire solo dopo aver raggiunto un accordo sul come procedere a tutela dell’area, per evitare che la discarica si formi ancora”. Con la chiusura notturna del piazzale una volta chiuso il mercato, maggior controvi da parte della polizia locale e pulizia costante da parte di Ama.

Ma per i tanti avventoti del mercato c’è anche un’altra novità: “Stimo procedendo all’acquisizione del mercato e di tutta l’area circostante per procedere finalmente ad una reale riqualificazione - spiega il ministro sindaco Marchionne -. Una questione che ormai va avanti da 20 anni, ma l’accordo con Ines, proprietaria dei terreni, è ormai vicina, penso che entro la metà del 2024. Poi potremmo avviare i progetti di rigenerazione urbana che questo pezzo di territorio merita”.