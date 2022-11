VIDEO | Nuovo blocco del raccordo degli attivisti del clima. Uno di loro salvato dal linciaggio

Le immagini della protesta di stamattina, mercoledì 2 novembre, in zona Ottavia

Dopo l'iniziativa di halloween in viale Marconi, gli attivisti di Ultima generazione tornano sul Gra. Il blitz intorno alle 8:40 sul Grande raccordo anulare all'altezza di Selva Candida, al chilometro 8 e 500 in carreggiata interna. Il gruppo, almeno dieci persone, ha invaso la corsia con gli ormai noti striscioni in difesa dell'ambiente.