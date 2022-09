VIDEO | Dai blocchi sul Gra alle sedi di partito: blitz di Ultima generazione a Fratelli d'Italia

L'obbiettivo degli attivisti era quello di ottenere un incontro pubblico con Giorgia Meloni, uno di loro è in sciopero della fame da giorni a soli 16 anni

"Eppure dovrebbe essere semplice e doveroso per un politico che si vanta di essere cristiana e di occuparsi di famiglia, concedere un incontro ad un ragazzo in sciopero della fame". A parlare è Michele, giovane attivista di Ultima generazione, ovvero i manifestanti ormai noti per i numerosi blocchi stradali sul Grande raccordo anulare di Roma negli ultimi mesi. A chi si riferisce è chiaro: Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. Ed è proprio nella sede nazionale del suo partito che si è consumato il blitz nella Capitale nella mattinata di oggi, mercoledì 7 settembre, mentre contemporaneamente venivano “occupate” la sedi del Partito democratico (a Milano) e quella della Lega (a Padova).