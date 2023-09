VIDEO | Ai margini del blitz a Tor Bella Monaca tra gli abitanti del quartiere: "Mamma, portami via da questo quartiere"

“Mamma andiamo via da qua, non voglio più vivere così”. Questo quanto si è sentita dire una giovane abitante di Tor Bella Monaca, nel giorno cui si è consumato il terzo blitz nel giro di sole due settimane, in via dell’Archeologia. Trecento uomini delle forze dell’ordine schierate. Strade chiuse dall’alba di oggi, giovedì 21 settembre, per la maxi operazione che ha interessato, anche questa volta, la piazza di spaccio dell’R5 nota con il nome di “Ferro di cavallo”.

“Ormai tra abitanti ci scriviamo non appena abbiamo sentore ci sia un’altra operazione come questa, ma non perchè sia contraria, anzi, solo che diventa complicato muoversi per andare al lavoro o semplicemente portare i figli a scuola - spiega la giovane che preferisce non mostrarsi in video, ne dare il proprio nome -. Noi qui ci viviamo, conosciamo chi è abusivo e chi crea problemi alle tante persone oneste che vivono qui. Ma puntualmente sono proprio quelle che poi restano indenni da queste operazioni e me li ritrovo ‘vicini di casa’, quindi meglio non rischiare”.

A Tor Bella Monaca stamattina c’erano tutti: le alte cariche delle forze dell’ordine, il sindaco Roberto Gualtieri, Don Coluccia. Mentre Ater sgomberava quattro alloggi occupati abusivamente da persone senza titolo, con morosità tra i 50 e i 60 mila euro ciascuno, ai civici 35, 45, 57 e 204. “Si tratta di un risultato tangibile dello sforzo congiunto della Regione Lazio, della Prefettura, del ministero dell'Interno e delle forze dell’ordine per ripristinare la legalità nelle periferie della capitale e in tutte le aree del Lazio dove il disagio sociale ha favorito l'emergere della criminalità organizzata”. dice attraverso una nota Pasquale Ciacciarelli, assessore alle politiche abitative, all'urbanistica e alle politiche del mare della Regione Lazio.

Ma quanto resta di queste operazioni agli abitanti del quartiere? “Ben vengano - risponde Carmelo, con in braccio il suo nipotino e che a Tor Bella Monaca vive da 40 anni -. Io sono d’accordo, ma penso che non serva arrivare qui in 300 e mettere in piedi un dispiegamento del genere, anche perché spesso dopo questi blitz, che fanno 2 o 3 volte l’anno, poi non si vede più nulla. Servirebbe maggiore continuità, anche solo con due macchine che mantengono la presenza dello Stato anche qui”. “L’altra volta l’elicottero ci ha svegliato e poi tornare a dormire diventa impossibile - dice un’anziana residente di via dell’Archeologia -. Noi viviamo qui da anni, abbiamo sempre lavorato ed ora siamo in pensione, per noi le operazioni di polizia vanno bene e siamo contenti se vengono, ma si potrebbero fare in modo diverso, garantendo presenza qui e magari risolvendo anche qualche problema che abbiamo nelle case, tra topi grandi come gatti e l’assenza di manutenzione”.

Com’è immaginabile sono in pochi a voler parlare. Ma tra quelli che hanno scelto di esprimere un parere c’è tutto sommato una visione positiva, ma resta il timore che tutto si esaurisca nel breve spazio in cui è in atto il blitz. “Come l’altra volta lo spaccio si è semplicemente spostato alle torri di via Santa Rita da Cascia - dice un’altro abitante di zona -. Riprenderà tutto come prima, anche oggi”.