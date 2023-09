VIDEO | Tor Bella Monaca, maxi operazione nella piazza dello spaccio "ferro di cavallo"

Le immagini del blitz interforze in corso dalle prime luci di stamattina in via dell'Archeologia

Oltre 600 operatori tra carabinieri, polizia di stato e guardia di finanza. Ma anche agenti della polizia locale di Roma Capitale e vigili del fuoco. Maxi operazione interforze stamattina, giovedì 7 settembre, in una delle piazze di spaccio più grandi e note d Roma. Quella che sorge intorno all’R5 di via dell’Archeologia, a Tor Bella Monaca, meglio conosciuta come “ferro di cavallo”.

Ad osservare dall’alto le operazioni elicotteri e droni, mentre si controllano a tappeto anche appartamenti e box. Si cercano soprattutto armi e droga, ma l’obbiettivo del blitz è anche quello di verificare le occupazioni abusive all’interno degli alloghi popolari. “Si risponde ad un bisogno di sicurezza dei cittadini e per ribadire che lo Stato c’è, non esistono zone franche”, sottolinea il vicario del questore di Roma, Francesco Rattà.

Una risposta che arriva dopo il tentano omicidio ai danni di Don Coluccia, il prete antispaccio che, proprio qui qualche giorno fa, era impegnato nella sua “passeggiata per le legalità”. “Necessaria, ma non possiamo fermarci qui e controlli di questo tipo devono andare avanti - dice Nicola Franco, presidente del VI municipio del Comune di Roma -. Il nostro obbiettivo è avviare una grande riqualificazione urbana con i fondi che abbiamo a disposizione, ma per rendere tutto più efficace serve anche fare un lavoro dal punto di vista sociale. Rimuovere chi è legato ai clan, impedire a chi viene arrestato per droga di fare i domiciliari qui perché continua nelle sue attività. E poi ci sono i minorenni, quelli che spesso spacciano o fanno le vedette, non possono continuare a stare qui, dovrebbero essere recuperati e fatti vivere altrove”.