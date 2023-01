VIDEO | Piazza Navona come non si vedeva da tempo: folla per la discesa della Befana

In centinaia si sono dati appuntamento stamattina, venerdì 6 gennaio, per vedere da vicino la discesa della Befana. Piazza Navona si conferma essere il cuore dell’Epifania a Roma, e lo fa con una festa ritrovata. Sono arrivati da tutta Italia, ma ci son anche molti romani: “Una tradizione che torna e ne siamo molto felici, soprattutto dopo due anni di pandemia” spiega una giovane mamma.

Alle 10:30 è ormai tutto pronto per il volo della vecchina, “salvata” da una squadra di vigili del fuoco. La discesa è accompagnata dagli applausi e dalle voci dei bambini che le chiedono i doni. Ad assistere all’iniziativa il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, accompagnato da suo figlio: “Una bella manifestazione che i romani amano molto e l’abbiamo fatta - dice il primo cittadino -, contemporaneamente l’abbiamo rinnovata con un bando che gradualmente porterà ancora più qualità”. Insieme al sindaco Gualtieri, gli assessori capitolini Monica Lucarelli (alla Sicurezza, Attività produttive e Pari opportunità) e Miguel Gotor (Cultura). “Siamo davvero molto soddisfatti e la piazza risponde da sola”, sottolinea Lucarelli.

In tanti si sono però presentati a piazza Navona con i colori della As Roma in attesa dell’arrivo dei giocatori. Alcuni facendo anche un lungo viaggio. Peccato che, malgrado la notizia diffusa, dallo staff del sindaco fanno sapere che non era mai stato messo in programma una loro partecipazione. Una piccola delusione per qualche giovane tifoso insomma.