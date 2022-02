VIDEO | "Basta vittime della strada", il flash mob per chiedere più sicurezza

Uno alla volta, vengono letti i nomi delle 15 vittime della strada nel solo mese di gennaio 2022. “Un morto ogni due giorni, un triste record che ha pochi riscontri in passato”, spiegano gli organizzatori del flash mob che, nel tardo pomeriggio di mercoledì 9 febbraio, ha voluto richiamare l’attenzione di Prefettura e Campidoglio sul tema della sicurezza stradale.

“Roma ha il tasso più alto di motorizzazione pro capite in Italia - sottolinea Alfredo Giordani della rete Vivinstrada -, dobbiamo riprenderci i nostri spazi urabani perchè così non è più possibile andare avanti”. Tra le cose richieste: zone 30 chilometri orari in tutto il centro urbano, istituzione di un ufficio di scopo sulla sicurezza stradale alle dirette dipendenze del Sindaco, politiche di disincentivazione dell'uso dei mezzi a motore privati, realizzazione di strisce pedonali rialzate, coinvolgimento di tutte le forze dell’ordine e installazione diffusa e uso di strumenti elettronici per controllo velocità, passaggio con segnale semaforico rosso e divieto di sosta.

“La Capitale è anche la città dove per gli utenti è più probabile finire investiti con conseguenze spesso mortali - ricordano gli organizzatori della manifestazione -, secondo il rapporto pubblicato da Roma servizi per la mobilità, sono state 104 le persone a perdere la vita sulle strade romane nel 2021, 40 di queste sono pedoni, e il 50% dei pedoni morti nel corso del 2020 ha più di 65 anni. Roma si colloca al terzo posto per quel che riguarda i tassi mortalità sulle strade”.