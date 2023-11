VIDEO | Bam sotto sgombero: corsa contro il tempo per salvare i suoi 40mila libri e le opere d'arte

Quarantamila libri, sculture, opere d’arte. Ma anche uno spazio di studio, proiezioni e presentazioni di libri. Bam, che sta per “Biblioteca abusiva metropolitana”, nel corso dei suoi dieci anni è diventato tutto questo per gli abitanti di Centocelle, e non solo.

Con l’arrivo di un nuovo proprietario però, la palazzina ora si trova sotto sgombero: “Non vogliamo togliere nulla alla nuova proprietà, ma dobbiamo salvare questo patrimonio unico, raccolto in questi anni”. Aladin, apprezzato artista yemenita, rifugiato politico in Italia da 18 anni, cerca di riassumere così il suo stato d’animo e di chi ha fondato il Bam insieme a lui. “Abbiamo contattato le istituzioni, comune e municipio, ma finora non hanno trovato il tempo di riceverci - continua Aladin -. Non vogliamo arrivare allo scontro, ma trovare uno spazio alternativo dove poter continuare a dare il nostro contributo a Centocelle”.