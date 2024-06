VIDEO | Roma liberata. 80 anni dopo in piazza la festa anni '40

Ottant'anni fa la liberazione di Roma. La prima capitale europea a riconquistare la democrazia dopo la seconda guerra mondiale. Nel pomeriggio di martedì 4 giugno, piazza di Pietra si è trasformata in una grande sala da ballo all’aperto, con i passi e le musica dell’epoca, per festeggiare il giorno più importante della storia della Città etenra

Iniziativa organizzata dal Roma Bpa ( Best Practices Award – Mamma Roma e I suoi figli migliori) e la rete nazionale di scuole “Memorie. Una città, mille storie” per festeggiare insieme ai romani in collaborazione con la Rappresentanza italiana della Commissione europea, il Centro studi americani e la Camera di Commercio di Roma.

“Rivivere quella festa attraverso le immagini, i racconti, i balli di chi visse quel meraviglioso giorno di liberazione - dicono Paolo Masini, presidente di Roma Bpa, e Maria Grazia Lancellotti, coordinatrice di ‘Memorie. Una città, mille storie’ -. Una tappa importante del percorso realizzato quest’anno con le scuole, il naturale sbocco del progetto il civico giusto che racconta le storie di chi non si è voltato dall’altra parte. La consapevolezza che il primo nemico da combattere è l’indifferenza, che la città è anche e prima di tutto una comunità, sono insegnamenti fondamentali, validi oggi come allora”

Ma le iniziative per l’80esimo anniversario sono cominciate al mattino quando da tutti gli schermi del Centro Europa David Sassoli, i passanti hanno potuto vedere le immagini girate nel 1944 messe insieme in un documentario in collaborazione con Istituto Luce e l’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, coi i racconti dei romani dell’epoca, letti da una serie di attori, attrici e gente comune: Paola Tiziana Cruciani, Tosca, Tiziana Foschi, Massimo Wertmuller , Roberto Ciufoli, Jonis Bascir, Tonino Tosto, Tiziano Gianandrea, Antonella Rossi, Maria Grazia Lancello , Marco Maugeri Fabrizio Fantera, Sofia Brigan`, Alessandro Di Marco, Alice Ponzi, Dante Mortet e Aurelio Mortet e Se^mio Limentani nel ruolo di se stessi.