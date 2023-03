VIDEO | Dentro il Teatro Valle, avvio dei lavori per lo storico palcoscenico nel cuore della Città Eterna

Le chiavi sono state consegnate direttamente dal sindaco, Roberto Gualtieri, per l’avvio dei lavori di restauro e conservazione del Teatro Valle “Franca Valeri”. Dalla mattinata di oggi, giovedì 9 marzo, inizia quindi il conto alla rovescia per veder restituito un bene tanto atteso e prezioso, non solo per la Città Eterna.

I lavori, co-finanziati da Roma Capitale e ministero della Cultura, per un importo totale di oltre 6 milioni di euro, riguarderanno gli impianti elettrici e tecnologici, quello antincendio, l’abbattimento delle barriere architettoniche e il ripristino di camerini e parco. Il restauro conservativo della sala, degli spazi di distribuzione e circolazione del pubblico, degli scaloni e della facciata.

“C’è stato tutto un lavoro precedente di analisi e studio che ci consentono ora di partire con l’intervento - dice il sovrintendente capitolino ai Beni culturali, Claudio Parisi Presicce -. Contiamo quindi di restituire il teatro alla città a fine 2024, inizio 2025”. “Un bene prezioso non solo per Roma, ma anche per il mondo intero - ricorda il sindaco Roberto Gualtieri -. Oggi è quindi una giornata importante, lavori fortemente voluti da questa amministrazione”. “La programmazione sarà inserita nell’ambito di Teatro di Roma, ma presto ci sarà una fondazione, a cui stiamo lavorando, che metterà in relazione il Valle, con l’Argentina, L’india e il Torlonia” - spiega invece Miguel Gotor, assessore alla Cultura di Roma Capitale.

In occasione dell’avvio ai lavori del Teatro Valle, Il Teatro di Roma ha allestito la mostra “Il Valle, un teatro gajo e lucido” all’interno della sala Squarzina della Teatro Argentina.