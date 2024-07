VIDEO | Il Grab diventa realtà: avvio del cantiere all'ombra del Colosseo

C'è il pulsannte rosso. In collegamento in via di San Gregorio, a due passi dall'Arco di Costantino, gli operai che, al segnale, aprono il cantiere. Parte così la realizzazione del Grab, il Grande raccordo anulare delle bici, che con i suoi 50 chilometri di percorso totale collegherà le aree centrali di Roma con quelle più esterne. Una ricucitura tra le diverse epoche storiche, urbanistiche e architettoniche della città che porta con sé la realizzazione di nuovi tracciati ciclabili, la valorizzazione di percorsi già esistenti, mettendoli tutti in collegamento tra loro.

A premere il pulsante rosso di avvio del cantiere durante l'evento "Roma si muove", il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, la presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli, il presidnete della commissione capitolina alla Mobilità, Giovanni Zannola e gli assessori comunali competenti: Eugenio Patanè (Mobilità), Sabrina Alfonsi (Ambiente), Ornella Segnalini (Lavori pubblici).

“I due lotti verranno realizzati parallelamente e saranno consegnati entro il Giubileo per poi proseguire con gli altri quattro - spiega Patanè -. Se più di 60 anni fa veniva costruito il Gra come monumento alle automobili, oggi nel 2024 pensiamo che la mobilità debba cambiare. Così dal Gra passassimo al Grab”.