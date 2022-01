Ecosostenibili e moderni: così la regione sta ristrutturando gli appartamenti Ater di Torre Gaia

“Non solo case più belle, ma anche sicure, ecosostenibili e collegate alla banda larga di internet”. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nella mattinata di mercoledì 19 gennaio, fa un sopralluogo ai cantieri del complesso Ater di Torre Gaia, dove dallo scorso mese di maggio è in corso un grosso intervento di restauro. “Tutto questo è finalmente possibile perché Ater ad oggi ha i conti in ordine - ricorda Zingaretti -. La regione sta investendo sulla qualità della vita di chi vive in questi alloggi, ma grazie ai fondi del pnrr potremmo fare anche di più”.

L’intervento riguarda la manutenzione straordinaria di tre palazzine di via Giovanni Alessandri, con un finanziamento di circa 1 milione e 260 mila euro. Dalle facciate al cappotto termico, fino agli infissi e alla bonifica dell’amianto dove ancora presente. Nelle aree del complesso edilizio sono stati inoltre eseguiti interventi di manutenzione e cura del verde e sul playground.

“Stiamo intervenendo sulla base di una sorta di graduatoria dando priorità alle situazioni con maggiori problematiche - spiega l’assessore alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani-. Al terni dell’intervento, tutto il complesso di Torre Gaia sarà stata restaurato con i lavori che termineranno ad agosto 2022”.