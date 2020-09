L'alba in metro ancora tra code e senza distanziamento. Preoccupa la riapertura del scuole

Una lunga coda per accedere ai primi treni della giornata. Arrivati alle 5:20 (dieci minuti prima dell'apertura dei cancelli) riusciamo a prendere il terzo.

Roma Today è toranata alla fermata capolinea Anagnina della linea A per vedere se le cose sono migliorate. Lo scorso 18 maggio abbiamo potuto mostrare come, anche a causa degli ingressi contingentati per l'emergenza Coronavirus, i pendolari erano costretti ad attendere oltre la mezz'ora per prendere anche il quinto o il sesto treno.

All'alba di oggi, lunedì 7 settembre, le cose vanno un po' meglio ma resta un servizio da migliorare: "Devono anticipare l'apertura alle 5 - dicono in molti -. Almeno fino a quando gli ingressi vengono scaglionati. Ora siamo molti di più ad essere tornati al lavoro e con l'aperturta delle scuole sarà anche peggio".

Da Anagnina a San Giovanni troviamo un treno non troppo pieno e con le distanze rispettate. Cambiamo con la linea C, dove i treni hanno una frequenza di circa 18 minuti. Sono le 6 del mattino e li troviamo relativamente vuoti, salvo poi trovare un po' di calca per accedere alle scale.