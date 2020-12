VIDEO | Opere d’arte al posto della pubblicità sui ponteggi del centro storico di Roma: “Una galleria all’aperto”

Un grande cuore, con su un cappello di Natale e la scritta “Just use it”. “365” è l’opera di Alessia Babrow, street artist e performer, che da il via all’iniziativa promossa dal Gruppo Pouchain, società specializzata nel settore restauro, recupero e valorizzazione dei beni culturali.

Il nome del progetto è #EX_TRA e punta a riempire i tendoni dei ponteggi di restauro che verranno allestiti nel centro storico di Roma con il lavoro degli artisti.

“Un regalo alla città ma anche a me, vista la chiusura degli spazi culturali a causa della pandemia”, dice Barbrow. “L’obiettivo dell’iniziativa è fare un dono alla città, promuovere e sostenere l’arte soprattutto in un periodo delicato come questo - sottolinea Marco Pouchain -, questo e altri nostri spazi sono a disposizione di quegli artisti che vorranno partecipare all’iniziativa presentando il loro progetto espositivo”.