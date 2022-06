VIDEO | Malagrotta, il direttore di Arpa Lazio davanti all'impianto: "Domani avremo i dati, per ora niente allarmismi"

“Bene le misure precauzionali, ma domani avremo i dati e si potranno prendere decisioni più mirate”. Marco Lupo, direttore generale di Arpa Lazio arriva nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 16 giugno, davanti all’impianto di Malagrotta mentre sono ancora in corso le operazioni di spegnimento dell’incendio da parte dei vigili del fuoco.

Nel frattempo i cittadini non mollano la presa: “Lo aspettavamo qui 12 ore fa, quando la gente dal panico non sapeva cosa fare - dice Massimo Prudente, presidente comitato Valle Galeria Libera -. Qualcosa di grave è successo, ci auguriamo di sapere presto la verità. Tra l’altro - continua Prudente - ci chiediamo come mai non sia stata disposta la chiusura delle attività industriali inquinanti presenti qui, almeno per oggi visto quello che è accaduto, così come fatto per le scuole e la sede del consiglio regionale del Lazio”.