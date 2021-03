VIDEO | Cancelli aperti per il Tulipark, una distesa di tulipani colorati da raccogliere e portare a casa

"Un pezzo di Olanda a Roma", viene ormai definito. Lo scorso anno hanno dovuto rinunciare perché nel pieno del lockdown, ma quest’anno i fratelli Votadoro, Davide, Gaetano e Filippo, malgrado la zona rossa e le difficoltà hanno potuto aprire i cancelli del loro Tulipark. Un parco pieno dei colori dei tulipani che si possono raccogliere sul posto e portare a casa.

Per il terzo anno scelgono Roma, per la seconda volta l’area verde di via dei Gordiani, a pochi passi da Villa De Sanctis. "Ci siano impegnati molto sul rispetto delle normative di sicurezza anti-covid, con gli ingressi contingentati e il sistema di prenotazione on line - spiega Davide Votadoro -. Ma il parco è davvero molto grande e abbiamo organizzato anche un’area relax”.

Al taglio del nastro, l’ambasciatrice a Roma dei Paesi Bassi, Desiree Bonis, e il presidente del V municipio, Giovanni Boccuzzi.