VIDEO | La Roma Lido (oggi Metromare) compie 100 anni

Protagonista delle odissee quotidiane dei pendolari di oggi, il treno che collega Roma con il suo mare di Ostia ha avuto in realtà anni davvero gloriosi. E in occasione dei suoi cento anni di vita, una installazione storica al binario 6 della stazione di Porta San Paolo insieme a una mostra dentro gli spazi della sede lidense dell’Università Roma Tre, ce lo vuole ricordare.

Cento candeline spente e un nuovo orizzonte: quello di riportarla a un servizio realmente efficiente per gli utenti. La cerimonia di inaugurazione delle celebrazioni nella mattinata di oggi, giovedì 20 giugno, alla stazione di piazzale Ostiense alla presenza dell’assessore ai Trasporti e alla Mobilità della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, della vice presidente di Regione e assessora allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli, la presidente di Cotral Amalia Colaceci e l’amministratore unico di Astral, Antonio Mallamo.

“Siamo consapevoli che dobbiamo metterci sempre maggior impegno affinché la linea sia davvero efficiente per gli utenti - dice Ghera -, ma cento anni andavano celebrati e lo stiamo facendo come è giusto che sia”. “La Regione sta facendo investimenti importanti e siamo certi che nell’arco di due anni la linea sarà completamente ristrutturata”, ricorda invece la vice presidente Angelilli.

Dal suo battesimo nel 1924, la Ferrovia Roma - Lido ha intrecciato le vite di milioni di romani e visitatori, collegando il centro della città al suo mare. La storia della ferrovia inizia nel 1899, quando fu presentato dalla Stfer il primo progetto per collegare la Capitale al litorale di Ostia, con l’idea di creare una linea ferroviaria che facilitasse l'accesso al mare e contribuire allo sviluppo turistico e residenziale della zona. Dopo diverse revisioni del progetto, i lavori di costruzione iniziarono ufficialmente nel dicembre del 1918, in un periodo di grande fermento e sviluppo urbanistico per Roma. La realizzazione della ferrovia, fortemente voluta dall’ingegner Paolo Orlando, richiese l'impiego di avanzate tecniche di costruzione e l'impegno di numerosi lavoratori. Fino al 10 agosto 1924, quando fu inaugurata con il primo viaggio.

Oggi si chiama, appunto, Metromare, quando nel luglio del 2022 le aziende regionali Cotral e Astral sono subentrate nella gestione della linea un tempo nelle mani di Atac, quindi del Comune di Roma. Le iniziative messe a disposizione degli utenti: mostra fotografica “Cento anni di storie, allestita nella sede di Roma Tre di Ostia - via Bernardino da Monticastro, l’allestimento della banchina banchina in stile anni ’20, un libro fotografico realizzato in collaborazione con fondazione FS, e le visite guidate con i blogger di Odissea Quotidiana.