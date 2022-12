VIDEO | Scopa e paletta alla mano per pulire i marciapiedi: l'impegno di Anna, volontaria del decoro a 79 anni

Scopa alla mano, paletta e secchiello. Queste le “armi” con la quale Anna Sanfelice Visconti, 79 anni, quasi ogni giorno pulisce i marciapiedi intorno alla sua casa, nel quartiere di Prati. Con attenzione particolare all’ingresso della scuola Dante Alighieri di via Cassiodoro, dove sono andate le sue tre figlie.

Originaria di Napoli, ma a Roma dai tempi dell’università, Anna ormai da diversi anni si dedica quasi ogni giorno a questa attività perchè, sostiene, “il quartiere dove si vive è estensione della propria casa”. “Mi chiedo perché in questa città le strade non vengano pulite, forse Ama ha delle vecchie mappe toponomastiche in cui questo quartiere risulta ancora come i giardini del Vaticano? - si chiede -. Per me è importante provare a dare anche un esempio civico, soprattutto ai più piccoli”.

E lo fa con il sorriso, salutando i tanti che passando la ringraziando per quello che fa. “Mio marito è un diplomatico e abbiamo viaggiato molto nella nostra vita, due delle mie tre figlie sono nate in altri paesi - racconta Anna -, ma nessuna città è come Roma e le persone, soprattutto i ragazzi, dovrebbero comprendere il privilegio che hanno di vivere qui”.

Anna è stata scelta per rappresentare il mese di agosto nel “Calendario delle persone gentili”, arrivato alla sua tredicesima edizione. Iniziativa promossa dall’associazione di quartiere ‘’Civico 17’’: “Lo facciamo perché crediamo nella promozione della gentilezza come fattore che aumenta la qualità della vita”, dice il socio dell’associazione, Massimo Marnetto. “Nel tempo - aggiunge Raffaele Caruso, presidente di Civico 17 - abbiamo allargato il nostro raggio di attenzione dal quartiere all’itera città”. Da qui la collaborazione con “Roma Bpa - Mamma Roma e i suoi figli migliori: “La gentilezza è un ingrediente indispensabile per la costruzione di una città comunità, quella che con i nostri progetti diffusi in tutta la Capitale stiamo cercando di realizzare” ricorda Paolo Masini, presidente di Roma Bpa.

“Per me è un vero piacere essere stata inserita in questo progetto - conclude Anna -. Dovremmo dedicare tutti un gesto d’amore per la nostra città”.