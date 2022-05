VIDEO | Anna Foglietta e il suo impegno sociale: "Periferie troppo scollegate dal centro di Roma e questo è un errore"

L’attrice racconta come nasce la sua onlus a favore dell’infanzia, ma anche come vede la grande periferia romana e i suoi problemi

Pacata, sorridente, impegnata. Anna Foglietta, stimata attrice e presidente di Every child is my child onlus, racconta a RomaToday come e da dove nasce il suo impegno sociale a favore dei bambini più sfortunati. Dai profughi siriani al lavoro che sta portando avanti con il progetto Facile sognare e che, nella mattinata di martedì 24 maggio, l’ha portata nel quartiere Tor Sapienza di Roma.

“Roma è una città complicata e che si è allargata a dismisura negli ultimi anni, spesso con una edilizia sbagliata - dice Foglietta -, le persone che vivono in periferia non si sentono romane perché scollegate dalla città, e questo è uno sbaglio. Le nostre iniziative, quelle del volontariato e del terzo settore, servono anche per riportare all’ordine le istituzioni, perché con un lavoro in sinergia si ottengono i risultati migliori”.

"Faccio un altro lavoro e non mi permetterei mai di giudicare o suggerire soluzioni - conclude l'attrice -, ma è la città che amo, la vivo da quando sono piccola, e vedo quanto è cambiata. E mi dispiaccio".