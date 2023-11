VIDEO | SOS amianto a ridosso delle case: "Abbiamo paura a respirare"

Cittadini esasperati per le incidenze di malattie tumorali in zona: la prima segnalazione alle autorità risale al 2013

La prima cosa che viene chiesta è se si tratti effettivamente di amianto. Cosa che, ad occhio, sembrerebbe. La seconda è un immediato intervento delle istituzioni che obblighi, una volta per tutte, la proprietà di questa grossa ex area industriale alla bonifica totale. Peccato che, queste due richieste, siamo state avanzate la prima volta ben dieci anni.

Ci troviamo a Colle del Sole, quartiere che sorge tra il Corviale e il Trullo, nel territorio del municipio XI di Roma. Tra il verde e le abitazioni sorte già dagli anni ’50, ci sono questi tre grandi capannoni (all’interno della stessa e unica proprietà) in forte stato di abbandono: tetti rotti, rifiuti di ogni genere al suo interno.

“L’addetto della Asl a cui mi sono rivolta mi ha suggerito di lasciare casa, cambiare zona - racconta Valentina Laudonio, nata e cresciuta qui nella casa che costruii suo padre -. Io non dormo più la notte ed ho paura, per me e la mia famiglia”. “Crediamo che non ci si più tempo da perdere ed occorre un intervento immediato - rilancia Manilo Tomassini, presidente comitato civico Colle del Sole -. Tutta la mia famiglia, ad eccezione di mia madre, è morta a causa di un tumore. Siamo ovviamente preoccupati, qui vivono almeno un migliaio di persone”.

“Stiamo vigilando, anche grazie all’attenzione dei cittadini, affinché si svolga tutto correttamente - spiega a RomaToday il presidente del XI municipio di Roma, Gianluca Lanzi -. Ed è per questo che abbiamo scritto al dipartimento Pau affinché ci vengano forniti maggiori informazioni circa il materiale presente sull’area, il contenuto del progetto urbanistico ancora in fase di elaborazione e in attesa di approvazione, la natura dei recenti movimenti al suo interno che dovrebbero essere propedeutici all’elaborazione del piano urbano”.