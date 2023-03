VIDEO | Ambulatori popolari e centri salute, la risposta dei territori alle carenze della sanità pubblica

Visite mediche di base, supporto psicologico e accompagnamento nella “giungla” del sistema sanitario nazionale. Dove tra lunghe liste d’attesa e l’assenza di presidi medici di prossimità, le famiglie si trovano sempre più in difficoltà. E non è un caso che queste esperienze nascano proprio nei quartieri periferici e popolari della città, dove la pandemia ha mostrato ancora di più cosa significa vivere senza un punto di riferimento sanitario.

L’ambulatorio popolare Roma Est, operativo da circa un mese nella casa di quartiere del Quarticciolo, riunisce sotto lo stesso tetto le esperienze delle realtà sociali di Centocelle e Villa Gordiani: “La nostra è soprattutto un’inchiesta sullo stato di salute delle persone in questo territorio - spiega Francesco, medico e volontario dell’ambulatorio popolare -. Diamo anche una prima risposta medica, ma l’obbiettivo è poi quello di facilitare chi ha bisogno alle cure ad accedere al servizio sanitario pubblico che, è evidente, sta fallendo il suo compito”.

A Casal de' Pazzi, alle spalle dell’ex presidio medico Villa Tiburtina per la quale si sta facendo una lunga battaglia per la sua riapertura, a cui ha aderito anche Zerocalcare, lo sportello salute è all’interno del comitato Mammut. Tra le tante iniziative a supporto degli abitanti, è stato fatto uno screening odontoiatrico a 60 bambini: “La necessità è arrivata a seguito di un questionario che abbiamo sottoposto al quartiere, ed era prevedibile perché tra tutte le esigenze sanitarie la cura dei denti è quella maggiormente privatizzata - dice Barbara di Riapriamo Villa Tiburtina -. Ovvio che con i dati che emergeranno chiederemo che il pubblico se ne faccia carico”. “Non è nostra intenzione sostituirci alla Asl e alla Regione perché la cura delle persone è loro responsabilità - ricorda Rita di Riapriamo Villa Tiburtina -. Quello che però emerge è il bisogno di fare prevenzione e di una sanità di prossimità che oggi non c’è”.

Nel quartiere Alessandrino da oltre 30 anni il Centro di Iniziativa popolare (Cip) offre a chi ne ha bisogno molte attività, per adulti e bambini. Con la pandemia diventa necessario istituire, e rinforzare, il Centro sanitario popolare che continua a supportare le famiglie di zona: dai certificati medici non agonistici per i bambini, all’assistenza sulla richiesta di prenotazioni degli esami diagnostici. “Vogliamo essere un pungolo, perchè la sanità resti pubblica e dia reale risposta ai cittadini - dice Gabriella, attivista del Cip -. Ma nel frattempo non lasciamo le persone sole e facciamo quello che possiamo".