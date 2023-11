"Non farti imballare!” Il video Ama per la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti

In occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti Ama ha lanciato online il video di 60 secondi in motion graphic “Non farti imballare!”.

La campagna europea evidenzia l’elevato impatto ambientale dei rifiuti da imballaggio e la necessità di adottare comportamenti più sostenibili sensibilizzando istituzioni e consumatori sulle politiche di prevenzenzione dei rifiuti.

Nello specifico la Municipalizzata capitolina per l’Ambiente coI suo breve video, visibile sul sito e sulla pagina Linkedin di Ama, mira a dare istruzioni ai cittadini della Capitale per il conferimento delle principali tipologie di imballaggio attraverso l’etichettatura ambientale per il corretto smaltimento.

Altri post dedicati all’azione verranno inoltre pubblicati sui canali social di Roma Capitale con diffusione del video o link alla pagina dedicata sul sito di AMA.

La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti terminerà domenica 26 novembre.