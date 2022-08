VIDEO | Droga, l'alternativa al carcere per i tossicodipendenti: "Vanno curati". La storia di Bruno

Carmine ha 59 anni, 22 trascorsi in carcere per colpa dell’eroina, da 2 anni in un percorso di cura. Bruno ne ha 46 ed ha iniziato ad usare droghe a soli 15 anni, a 18 la prima carcerazione, a cui ne sono susseguite altre nel corso di tutta la sua vita. Daniele, 49 anni, inizia ad usare sostanze quando ne aveva 14 anni, dalle canne alle droghe pesanti nel giro di due anni, e anche lui appena maggiorenne ha iniziato ad avere i primi problemi con la giustizia. Valeria ha 40 anni, a 15 inizia ad usare hashish per poi passare alla cocaina, nel primo lockdown esce di casa per cercare droga e finisce nei guai.

Queste sono solo alcune delle storie che passano da Villa Maraini e che nel corso dell’estate faranno parte di una campagna di sensibilizzazione attraverso le pagine social della fondazione di viale Ramazzini.

In Italia sul totale della popolazione carceraria il 26% è rinchiusa a causa di reati legati alla droga. Questo quanto raccontano i dati forniti dal Sistema informativo nazionale per le dipendenze (Sind). Una percentuale costretta a crescere e che spinge ad una riflessione sul tema. Dalla fondazione Villa Maraini, da anni impegnata nel recupero delle tossicodipendenze come nella riduzione del rischio attraverso le unità di strada a Roma, il lancio di una campagna di sensibilizzazione sul tema. E una proposta alle istituzioni: “Nel mondo un terzo della popolazione carceraria è dentro per reati legati alla droga - spiega Massimo Barra, fondatore di Villa Maraini - è evidente che non sia il posto adeguato per curare chi è ammalato di droga. L’incontro con le forze dell’ordine dovrebbe far scattare un percorso di terapia per i tossicodipendenti, mentre il carcere è una scuola di criminalità per loro”.

Bruno, una delle testimonianze proposte da Villa Maraini, dopo anni trascorsi tra una detenzione e l’altra per reati legati alla droga, nel 2017 ottiene la possibilità di scontare la pena in comunità: “All’inizio l'ho fatto solo per uscire dal carcere, piano piano ho iniziato però a sentirmi meglio e lavoro ogni giorno per garantire a me stesso questo benessere - racconta nel video della fondazione -. Oggi sono un operatore di sostegno alle tossicodipendenze, ho riallacciato i rapporti con la mia famiglia e posso guardare al futuro”.

La questione delle “tossicodipendenze e del carcere”, viene esposta anche dal sindacato polizia penitenziaria (S.PP) attraverso una nota a firma del segretario generale, Aldo Di Giacomo: “Dopo il suicidio di un giovane tossicodipendente nel carcere di Frosinone, il 47esimo suicidio dall’inizio dell’anno, qualcuno l’ha chiamata ‘strage dei tossicodipendenti in cella’ e forse non c’è definizione più appropriata - spiega Di Giacomo -. Uno Stato che non riesce a garantire la sicurezza del personale e dei detenuti testimonia di aver rinunciato al suoi dovere civico fondamentale, le persone in custodia non devono essere abbandonate a sé stesse”.

“La droga è democratica e colpisce ogni strato della società - conclude Barra -, curare i tossicodipendenti anziché lasciarli chiusi in galera a vegetare, o a diventare dei veri criminali, è la prima azione da fare in termini di sicurezza”.

(le immagini nel video sono state realizzate da Villa Maraini)