VIDEO | Rifiuti, Roma fuori dall'emergenza da settembre? Il direttore di Ama: "Recupero di 70 mezzi entro agosto"

Quando potremo vedere Roma a livelli accettabili di decoro urbano e gestione dei rifiuti? Questa la domanda posta al direttore generale di Ama, Alessandro Filippi, a margine dell’iniziativa organizzata in XIII municipio in occasione dell’avvio del “progetto scuole”.

“Stiamo seguendo il cronoprogramma per il recupero entro agosto di 70 mezzi sia leggeri che pesanti, in particolare le macchine madri per lo svuotamento dei cassonetti - spiega Filippi-. Siamo sempre e comunque in una condizione di fragilità ma quello che ci eravamo ripromessi si sta via via compiendo”.