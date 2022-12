VIDEO | In piazza del Campidoglio si accende "Pedalotto", l'albero di Natale a pedali

Rullo di tamburi, poi la bicicletta si avvia e con le pedalate si accendono le luci dell’albero di Natale di piazza del Campidoglio. A dare il via a “Pedalotto” è Svetlana Celli, presidente dell’assemblea capitolina, aiutata da alcuni consiglieri comunali in altre sei biciclette collegate e sistemate in piazza per la cerimonia di accensione, presentata dall'attore Antonio Giuliani, nel tardo pomeriggio di martedì 13 dicembre.

“Ci hanno criticato l’albero a piazza Venezia dicendo che i pannelli solari sono brutti, e noi rilanciamo con la bicicletta - dice il Sindaco Gualtieri -. La sostenibilità è un messaggio importante per l’ambiente, ma anche per il risparmio. I cento mila euro che non spendiamo per l’illuminazione del Natale saranno donati alla Caritas”.

“Dimostriamo che pedalare non solo fa bene alla nostra salute, ma che esistono forme alternative per produrre energia - ricorda Celli -. Perché la lotta al cambiamento climatico deve diventare un impegno per tutti i governi e per tutti i cittadini e saranno proprio loro ad accendere l’albero pedalando. La bicicletta resterà qui a disposizione di tutti e per tutto il periodo delle feste”.

L’albero, un “Abies Nordmanniana”, è alto più di 6 metri e alla fine delle festività verrà piantato a Corviale insieme ai ragazzi del Calciosociale.