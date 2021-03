VIDEO | Dalla narcotici agli anti esplosivi, ora il Covid. Ecco come nasce un "cane da lavoro"

Vive con il proprio addestratore ( o conduttore). Dai due mesi di età inizia l'educazione, fino alla specializzazione nel campo in cui sarà impiegato. Fedele, ma anche molto amato.

E' il cane "da lavoro", quello impiegato nei servizi di sicurezza, dalla narcotici agli anti esplosivi, fino alla individuazione del Covid-19 nelle persone malate attraverso il loro sudore. Per capire meglio come vivono e come vengono cresciuti, Roma Today ha intervistato Davide Plescia, direttore operativo di Ngs - Security dogs.