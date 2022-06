VIDEO | Accoglienza, pronto il summer camp a sostegno delle famiglie ucraine

Un vero e proprio centro estivo dedicato alle mamme e ai bambini ucraini rifugiati nella Capitale. Da lunedì 13 giugno, fino al 2 settembre, presso la struttura di Villa Fassini in zona Tiburtina, le famiglie ucraine rifugiate e accolte a a Roma, potranno usufruire di questo servizio gratuito e dedicato soprattutto ai bambini con attività ludico-sportive.

Il “summer camp” nasce dall’iniziativa dei lavoratori di Atlantia, che attraverso un apposito programma possono prestare fino a 10 giorni di attività di volontariato retribuite dall’azienda, dalla partnership con diverse Ong e realtà del terzo settore, come Sport Senza Frontiere Onlus – che si occuperà della gestione operativa del centro – Caritas, Comunità di Sant’ Egidio, Save The Children. Il progetto, chiamato “Atlantia4Ukraine”, si svolgerà anche grazie alla collaborazione attiva di diverse istituzioni, in primis il comune di Roma, il ministero degli Affari esteri, il dipartimento della Protezione civile, l’ambasciata d’Ucraina in Italia.

Presentato nella mattinata di oggi, venerdì 10 giugno, nella sala della Protomoteca del Campidoglio, il centro estivo resterà aperto tutti i giorni feriali, dalle 9 alle 17:30, fornendo attività di intrattenimento, sport e giochi per i bambini dai 4 ai 14 anni, corsi di lingua italiana e counseling psicologico.

“Siamo lieti di essere al fianco delle istituzioni e di diverse Ong per dare un supporto concreto alle mamme e ai bambini ucraini che sono giunti a Roma a seguito della guerra - spiega il presidente di Atlantia, Giampiero Massolo -. Questo progetto dimostra che, attraverso una collaborazione efficiente tra realtà pubbliche, private e del terzo settore, è possibile attivare servizi di accoglienza e assistenza di qualità, favorendo la partecipazione e l’inclusione sociale”. “Ringrazio Atlantia - dice il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri -. Noi daremo tutto il supporto per sostenere questa importante iniziativa”.

“Da anni noi di Sport Senza Frontiere ci occupiamo di inclusione sociale e crediamo che lo sport sia uno strumento formidabile di integrazione e welfare - ricorda Alessandro Tappa, presidente di Sport Senza Frontiere -. Siamo molto felici, quindi, di aprire questa collaborazione con Atlantia e mettere a disposizione risorse umane ed esperienza per accogliere, grazie a questo grosso progetto, tanti bambini e mamme ucraini”.