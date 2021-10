Il video dell'abbattimento di un viadotto sull'A24

Microcariche esplosive hanno fatto brillare la carreggiata est del viadotto Le Pastena, in direzione Teramo. Domenica mattina è stato interrotto il transito sulle due carreggiate dell’autostrada A24, per consentire i lavori di abbattimento, ripreso poi intorno alle 8.30. L’infrastruttura si trovava sul fianco scosceso di un pendio, ad oltre 1000 metri di quota, di fronte a Villagrande di Tornimparte.



A eseguire l’operazione di abbattimento del viadotto, costruito su tre campate e due carreggiate sfalsate di 15 metri addossato a mezza costa sul dirupo, sono stati gli ingegneri del Gruppo Toto. La ricostruzione sarà in grado di garantire al viadotto una maggiore resistenza e durata, proteggendolo dall’aggressione degli agenti atmosferici, particolarmente estremi in questa area, e dei sali disgelanti, e sarà adeguato alla più recente normativa antisismica in Italia.



Quello di domenica mattina è stato abbattimento controllato in programma sulla tratta L’Aquila – Tornimparte prima dello stop temporaneo imposto dall’inizio della stagione invernale. Uno stop che non riguarderà la ricostruzione degli altri viadotti della tratta, che verranno sempre realizzati da Toto Costruzioni Generali e che procede a ritmo sostenuto. Con i collaudi delle carreggiate est dei viadotti Raio, Aterno, SS17 e Vetoio, completamento del viadotto S. Onofrio ormai prossimo e il viadotto Genzano per cui si sta ultimando la seconda carreggiata, sono sette i viadotti ricostruiti e parzialmente aperti al traffico. Altri cinque viadotti sono in via di ricostruzione.

video Strada dei Parchi