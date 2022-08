VIDEO | Sfattoria, tra i maiali a rischio abbattimento c'è anche Dior: "Lui sarebbe il primo"

Visto da molti a passeggio per le strade di Roma con la sua padrona, Paola ci racconta cosa c'è dietro la sua battaglia per salvare questi animali. Mentre il Tar respinge il loro ricorso

Il Tar respinge il ricorso della Sfattoria degli ultimi. La notizia viene resa nota stamattina, venerdì 12 agosto, dai volontari del rifugio di Roma nord che ormai da 5 giorni fa la propria resistenza contro l’ordinanza di abbattibanetio di 130 animali, tra suini e cinghiali, ospitati nel rifugio. Con una grande gara di solidarietà da tutta Italia.

“Ci rivolgeremo al Consiglio di Stato, certo non ci arrendiamo - dice su tutte le furie Paola Samaritani, fondatrice e responsabile della Sfattoria degli ultimi -. davvero Zingaretti vuole macchiarsi di questa vergogna?”.

Tra gli animali a rischio abbattimento c’è anche Dior, il famoso maialino che negli ultimi anni si è trasformato in una sorta di star del web, con le sue immagini a passeggio per la Città Eterna insieme alla sua padrona, Paola: “Lo salvai quando era talmente piccolo che mi stava in una borsetta - racconta -. La mia devozione per questi animali arriva da lontano, da quando come terapia alternativa al mio compagno, che stava morendo di cancro, fu affidata una maialina vietnamita, unico animale con cui potesse fare la pet terapy perchè era immunodepresso. Quella breve felicità che ci donò mi ha dato come ragione di vita il battermi per loro”.

Ed è così che nasce la Sfattoria degli ultimi. Con Paola che salva questi animali da destini atroci senza nemmeno avere un posto dove custodirli: “Poi venimmo a sapere di quest’area pubblica abbandonata e sottratta ad una speculazione edilizia. E abbiamo deciso di prenderlo, entrando di notte e dando un rifugio a questi animali - spiega -. Da allora è passato molto tempo, ci siamo dedicati anima e corpo per realizzare il santuario, ci hanno permesso di restare, anche di tasca mia ho fatto il possibile per renderlo accogliente per loro, ed ora vorrebbero abbatterli? Non mi arrenderò mai”.