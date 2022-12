VIDEO | Il 2022 di Roma in cinque minuti

Dai fatti di cronaca nera che hanno sconvolto l’Italia intera, alla festa dei tifosi per la conquista europea della As Roma,. Un anno duro per la Capitale, il primo anno di Roberto Gualtieri come sindaco. Dove le emergenze vecchie come quella dei rifiuti, si incontra con quelle nuove: la strage sulle strade della città.

Poi la calda estate degli incendi, i blocchi stradali degli attivisti del clima, la cronica emergenza abitativa, il nuovo piano rifiuti di Roma con il quale il primo cittadino scommette tutto. La cornice è quella della Città Eterna.