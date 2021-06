Il nubifragio che ha bloccato Roma Nord: le immagini degli allagamenti

Ponte Milvio completamente allagato. Via Cortina d'Ampezzo trasformata in un fiume. Corso Francia in un torrente in piena. Mezzogiorno da incubo quello vissuto oggi a Roma Nord finita letteralmente sott'acqua a causa di un nubifragio che per oltre un'ora ha flagellato l'intero quadrante. Scene incredibili riprese con i cellulari e rilanciati. Immagini che fanno indignare, come il commerciante che, nel tentativo di aiutare il deflusso dell'acqua, provava a liberare la caditoia. Sullo sfondo la polizia che guada Ponte Milvio, con motorini spinti a mano per uscire dal lago.

E ancora il livello dell'acqua che sale e supera i marciapiedi, allagando attività commerciali come una scuola guida, immortalata dalle immagini fornite a RomaToday da Giacomo Steiner. E se ponte Milvio "piange", corso Francia di certo non ride. Impressionanti le immagini dall'alto con le auto trasformate in barchette. In basso è una cittadina dall'interno dell'auto a muoversi a bordo dell'auto motoscafo, immortalando la strada allagata, le auto ferme e i motorini impatanati.

Ecco, in tre minuti, l'ennesima giornata da una Roma finita in ginocchio a causa di un nubifragio.