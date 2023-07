La Comunità ebraica di Roma ha un nuovo presidente e si tratta di Victor Fadlun, romano classe 1973 che prenderà il posto di Ruth Dureghello in carica dal 2015.

Da ragazzo ha frequentato il movimento giovanile Bnei Akivà e le scuole ebraiche fino alla laurea in Economia e Commercio alla Luiss. Successivamente ha lavorato come manager in diversi settori dal finanziario al real estate partecipando sempre attivamente alla vita ebraica romana e italiana. "Serve essere uniti per fronteggiare le emergenze e le sfide che si presentano oggi alla nostra comunità" ha affermato il neo presidente nel discorso al consiglio dopo la votazione.

Fadlun era in corsa come leader della lista Dor Van Dor e ha ottenuto il 37,87% delle preferenze. Fadlun ha accettato con riserva in attesa della composizione della giunta quando sarà decisa la distribuzione dei nove assessorati che compongono il governo della comunità tra le tre liste che si sono presentate alle elezioni: Dor Va Dor, Per Israele e Ha-Bait.

Il mondo della politica romana non ha mancato di congratularsi con il Fadlun e di salutare l’ex presidente Dureghello. Questo il messaggio del sindaco Gualtieri: “Congratulazioni a Victor Fadlun, nuovo Presidente della Comunità Ebraica di Roma. Una comunità da sempre parte integrante della storia e della cultura della nostra città. Grazie a Ruth Dureghello per la dedizione con cui ha rappresentato alla comunità ebraica in questi anni”.“Auguri di buon lavoro a Victor Fadlun nuovo presidente della Comunità ebraica di Roma e un grazie a Ruth Dureghello per il suo generoso impegno” dichiara Miguel Gotor assessore alla cultura. Così invece il Pd del Campidoglio su Twitter: "Victor Fadlun è il nuovo presidente della Comunità ebraica di Roma. A lui vanno le nostre congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro. Un ringraziamento speciale a Ruth Dureghello per la dedizione mostrata e l'ottimo lavoro svolto in questi anni per la Comunità".

Non mancano nemmeno le congratulazioni di Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio: "Esprimo vive congratulazioni, a nome mio e della giunta, per l'elezione di Victor Fadlun a presidente della Comunità ebraica di Roma. Un uomo di grande cultura, un brillante manager che saprà guidare al meglio l'importante Istituzione che presiede. La Regione Lazio, come sempre, sarà al fianco di tutta la Comunità ebraica, per proteggere e veicolare gli alti valori che essa rappresenta".