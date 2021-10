Potature in viale delle Milizie: fino al 29 ottobre niente tram 19. Deviate le altre linee

Da lunedì 18 ottobre, per due settimane, ci saranno lavori di potature in Prati, più nello specifico su viale delle Milizie. Nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, per l'intero servizio, linea tram 19 sostituita da Bus, nella tratta Valle Giulia-Risorgimento. La linea Bus 19NAV seguirà il seguente percorso: da inizio servizio alle ore 7.00 e dalle ore 18 al termine del servizio, percorre il normale itinerario tramviario - mentre dalle ore 7.00 alle ore 18.00, in direzione Risorgimento - normale itinerario tramviario fino a Ponte Matteotti, via L. Settembrini, piazza G. Mazzini, viale G. Mazzini, viale Angelico, via Barletta, normale itinerario tramviario; in direzione valle Giulia - normale itinerario tramviario fino a via Ottaviano, viale G. Cesare, via Lepanto, via G. Ferrari, piazza G. Mazzini, viale G. Mazzini, via G. Montanelli, LGT delle Armi, Ponte Matteotti, normale itinerario tramviario.

Da lunedì 18 a venerdì 29 ottobre, nei soli giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 18.00, deviate le linee 87-89-301-490-590.

Linea 87 solo in direzione G Cesare - normale itinerario fino a via Lepanto, dove prosegue per via G. Ferrari, piazza G. Mazzini, viale G. Mazzini, via G. Montanelli, LGT delle Armi, LGT Michelangelo, viale G. Cesare.

Linea 89 solo in direzione Bressanone - normale itinerario fino a piazza G. Mazzini, dove prosegue per viale G. Mazzini, via G. Montanelli, LGT delle Armi, Ponte Matteotti, normale itinerario.

Linea 301 solo in direzione viale G. Cesare - normale itinerario fino a piazza G. Mazzini, dove prosegue per viale G. Mazzini, via G. Montanelli, LGT delle Armi, LGT Michelangelo, viale G. Cesare.

Linee 490-590 direzione Cornelia/Risorgimento - normale itinerario tramviario fino a Ponte Matteotti, via L. Settembrini, piazza G. Mazzini, via G. Ferrari, viale delle Milizie, normale itinerario; in direzione stazione Tiburtina/Cinecittà - normale itinerario fino a viale G. Cesare, prosegue per lo stesso, via Lepanto, via G. Ferrari, piazza G. Mazzini, viale G. Mazzini, via G. Montanelli, LGT delle Armi, Ponte Matteotti, normale itinerario.

Temporaneamente soppresse le fermate n. 72178-72179-72080-72101-72077-72078-72079-72076-71842.