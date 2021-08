Salaria, camion danneggia il ponte e la strada resta ancora chiusa. Campidoglio studia via alternativa

Meleo spiega che non sarà una cosa semplice: "Al lavoro per studiare strada alternativa. Non ci saranno esborsi economici da parte di Roma Capitale"

Via Salaria, all'altezza dell'incrocio con via Castiglion Fiorentino, resta chiusa. Il ponte, danneggiato da un camion nella giornata di giovedì, resta off limits e così la polizia locale ha interdetto gli svincoli per l'inversione di marcia. Un problema che ha costretto Atac a cambiare il percorso della linea 334 in direzione viale Baseggio.

I bus, giunti in via Salaria altezza Motorizzazione Civile, proseguono sulla corsia laterale di via Salaria, con inversione di marcia al cavalcavia di Fidene. Nel pomeriggio di ieri i vigili del fuoco hanno rimosso i detriti e si è già iniziato a studiare un piano per migliorare i disagi alla viabilità.

A spiegarli è l'assessore alla città in movimento di Roma Capitale Linda Meleo: "Siamo al lavoro per studiare la migliore soluzione possibile e la più veloce per riaprire le corsie di via Salaria in completa sicurezza. Non è una situazione semplice e vi spiego il perché: il camion ha danneggiato seriamente quasi la metà della struttura del cavalcavia".

"Il Dipartimento Lavori Pubblici, che ringrazio per la prontezza dell’intervento insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale, a breve stilerà una bozza di progetto con varie ipotesi tra cui interventi di rinforzo della parte strutturale o completa sostituzione delle travi del cavalcavia danneggiate dall’impatto. - conclude Meleo - Non ci saranno esborsi economici da parte di Roma Capitale perché sarà l’assicurazione del privato ad occuparsene".