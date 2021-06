In via Nomentana un albero in omaggio a Rino Gaetano

In occasione del 40esimo anniversario della scomparsa di Rino Gaetano in via Nomenatna, Roma Capitale ha reso omaggio al celebre cantautore con "l'Albero per Rino"

Giovedì 3 giugno la sindaca di Roma, Virginia Raggi ha inaugurato in via Nomentana l’"Albero per Rino”, l’omaggio di Roma Capitale a Rino Gaetano in occasione del 40esimo anniversario della sua scomparsa.

L'Albero per Rino

L’albero si pone proprio in Via Nomentana, nel posto in cui 40 anni fa, Gaeatano perse la vita in un incidente stradale. L’albero è stato decorato dalle artiste dell’Accademia Aracne e rappresenta un ritratto del celebre cantautore.

Il tronco evoca il suo celebre maglione a fasce colorate, i rami rappresentano nella visione delle artiste l’eco de “Il cielo è sempre più blu”, una delle sue canzoni più popolari, mentre tra le foglie il suo cilindro è annodata a un ramo, la sua sciarpa.

Le parole della sindaca Virginia Raggi

"Abbiamo voluto celebrare in maniera creativa un grande artista, l’abbiamo fatto in un modo unico come unica è stata la sua geniale produzione artistica" ha dichiarato Virginia Raggi durante l’inaugurazione. La sindaca ha tenuto a ricordare in questa maniera "uno dei cantautori più amati di sempre".

Oltre alla sindaca di Roma, all’inaugurazione erano presenti anche l'Assessora alla Crescita Culturale Lorenza Fruci, il sottosegretario per il Sud Dalila Nesci, la sorella di Rino Gaetano Anna, e il nipote Alessandro.

Dalila Nesci ricordando le origini calabrese del cantautore ha ringraziato “l’Amministrazione capitolina per il meraviglioso omaggio”.