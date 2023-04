Torpignattara allagata per una condotta vecchia di 70 anni: la strada resta chiusa fino a fine settimana

Proseguono i lavori di ripristino della conduttura idrica che si è rotta nella serata del 24 aprile, trasformando via di Torpignattara in un fiume e lasciando per oltre 10 ore senz’acqua centinaia di residenti.

Strada chiusa sino alla fine della settimana

Mercoledì mattina gli uomini di Ama erano sul posto per rimuovere fango, sassi e detriti dalla strada, ancora chiusa per un tratto di circa 600 metri all'altezza di via Ciro da Urbino. Acea, dal canto suo, sta provvedendo alle ispezioni legate al dilavamento dell’acqua per le successive manutenzioni. E se l’emergenza idrica è stata risolta, con il ripristino del servizio in tutte le case coinvolte, resta da gestire una situazione decisamente più spinosa che è appunto quello della viabilità.

La strada resterà infatti chiusa almeno sino alla fine della settimana, per consentire agli operai di riparare l’asfalto e chiudere la voragine che si è creata in seguito al guasto: “La chiusura di quel tratto di via di Torpignattara rischia di trasformare il quartiere nel Far west. Innanzitutto comporta il mancato passaggio dei mezzi Ama e rischiamo di ritrovarci sommersi dalla spazzatura, aggravando una situazione già tutt'altro che rosea. Va bene il ripristino dell'acqua, ma bisogna riaprire la strada”, ha detto senza mezzi termini Paolo Antonilli, residente e anima di molti gruppi di quartiere, che si è appellato alle istituzioni e in particolare al presidente del municipio Mauro Caliste. Soprattutto alla luce della frequenza con cui queste situazioni si verificano: quello del 24 aprile è il quarto caso degli ultimi mesi.

Sostitizione della condotta partita a novembre, fine lavori a dicembre 2023

Il Municipio, dal canto suo, ha chiarito che i lavori di sostituzione della condotta, una tubatura vecchia di 70 anni in ghisa, erano stati avviati già a novembre, ma che per non causare problemi a commercianti e residenti con chiusure troppo impattanti era stato stabilito di procedere per step, sostituendola a tratti con conseguenti chiusure più contenute: “Da tempo abbiamo chiesto ad Acea la sostituzione - ha detto Caliste - e Acea ha acconsentito, quindi da novembre gli operai stanno lavorando tratto per tratto”.

Il cantiere avrebbe raggiunto il tratto in cui si è verificato il guasto entro la fine del mese, e nei giorni scorsi erano in fase di preparazione gli allacci. I lavori adesso andranno avanti con l’obiettivo di prevenire altri casi di questo genere, in una corsa contro il tempo finalizzata a sostituire le parti a rischio della conduttura prima che si verifichino altri episodi. La fine dell'intervento è prevista per dicembre 2023, anche se gli inconvenienti che già si sono verificati potrebbero far slittare la data.