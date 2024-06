Via del Mare a senso unico alternato: per due giorni possibili rallentamenti

Per due giorni chi è intenzionato a percorrere la via del Mare dovrà mettere in conto dei possibili disagi. I rallentamenti non saranno imputabili alle code di quanti, percorrendo la strada ed approfittando delle temperature, vogliano raggiungere il litorale.

Gli orari e le giornate

I disagi sono causati da una provvisoria disciplina di traffico che è previsto per due giornate: mercoledì 5 e giovedì 6 giugno 2024. Sulla via del Mare, all’altezza dello svincolo di Acilia (km 17,200) si procederà a senso unico alternato che sarà regolato dai classici “movieri”. Gli orari in cui verrà istituito il senso alternato vanno dalle ore 9.30 alle ore 17,00.

Senso unico alternato

Durante l’esecuzione dei lavori e quindi fintanto dura la disciplina provvisoria di traffico, la velocità dovrà essere limitata a 30 km/h. Prima e dopo quelle fasce orarie nella strada interessata dai lavori dovrà essere ripristinata la viabilità ordinaria.

L’istituzione provvisoria del traffico, si apprende dalla determina pubblicata dal gruppo X Mare, è per la manutenzione straordinaria del sistema SICVe (Tutor) in prossimità dello svincolo di Acilia. L'impianto, ha fatto sapere Roma Servizi per la Mobilità, è stato completamente rinnovato e quindi, per riattivarlo, si resta in attesa del completamento di un iter autorizzativo. L'accensione, hanno specificato, pur non essendo immediata avverrà comunque "in breve tempo".