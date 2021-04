VIDEO | Via dei Condotti, ecco le pedane della discordia. Il Caffè Greco: "Serve collaborazione tra vicini"

Abbiamo incontrato il proprietario dello storico locale di via Condotti per farci spiegare cosa sta accadendo con i grandi marchi che non vogliono le sue nuove pedane di fronte alle loro vetrine: "Non danno fastidio a nessuno, anzi"