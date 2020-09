Via Battistini, l'asfalto cede dopo la pioggia: strada chiusa e traffico in tilt

Traffico in tilt tra Montemario e Primavalle per la chiusura di via Mattia Battistini, proprio nei pressi della fermata della metropolitana della linea A di Roma. A causa della pioggia caduta nella serata del 23 settembre, il manto stradale nel tratto compreso tra via Ennio Bonifazi e via Cardinale Massimi ha ceduto.

Sul posto la Polizia locale per la gestione del traffico. Per chi viene da Boccea, sono previste deviazioni su via Bonifazi e via Monti di Primavalle, perché proviene da via della Pineta Sacchetti c'è l'obbligo di svoltare in via Cardinal Massimi. Già lo scorso anno quel tratto di via Battistini aveva avuto problemi simili.

Segnalate lunghe code su via di Boccea, via Gregorio XIII, via dei Monti di Primavalle, via Pasquale II. Deviate anche le linee bus: la 916 percorre via dei Monti di Primavalle e piazza Clemente XI, mentre le linee 146 e 985 sono deviate su via del Forte Braschi, piazza Clemente XI e via dei Monti di Primavalle.

