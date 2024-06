Oltre 150mila vestiti per bambini per le famiglie bisognose, il dono della finanza

Oltre 150mila capi di vestiti per bambini. È il dono fatto dai finanzieri del comando provinciale di Roma a due associazioni benefiche per essere destinati alle famiglie bisognose. Capi d'abbigliamento sequestrati dagli stessi militari a una rivendita all'ingrosso della Capitale.

Le fiamme gialle del 2° nucleo operativo metropolitano di Roma, nel corso di un controllo, avevano proceduto al sequestro di pantaloni, magliette, calzini e felpe provvisti di marchi idonei a indurre in errore i consumatori circa l’origine e la provenienza, denunciandone il titolare per l’ipotesi di reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

In questi giorni la pronuncia della corte d’Appello di Roma che ha disposto la confisca e la devoluzione degli indumenti per finalità di pubblico interesse, in considerazione della loro buona fattura e delle condizioni di conservazione. I capi, previa rimozione del marchio, potranno essere utili per la vestizione di bambini di famiglie disagiate, invece di essere distrutti.