Vespe orientalis e l'arrivo del calabrone asiatico. A Roma è allarme per l'invasione di insetti alieni

A Roma è invasione di vespe orientalis “e l’anno prossimo sarà anche peggio”. A lanciare l’allarme dalle colonne di RomaToday è l’etologo Andrea Lunerti. Tra gli ultimi interventi portati a termine dall’esperto quello su un nido che ospitava oltre 800 insetti.

Un nido da 800 vespe orientalis all’Appio Latino

La scoperta dietro al rullo della serranda di un appartamento all’Appio Latino. Da mesi la donna e il figlio che abitavano in quella casa non riuscivano più ad aprire la finestra mentre gli insetti si aggiravano in sciami nel cortile del palazzo mettendo in allarme tutto il vicinato. “Era una situazione molto complessa, posso dire senza alcun dubbio che si trattava del più grande e consistente nido mai rimosso a Roma”, racconta Lunerti. “L’aspetto più preoccupante è che ne stavano nascendo altre 300 con pure le regine colonizzatrici. E’ evidentemente una cartina tornasole di quel che sta accadendo: sono già nate le operaie major che servono a difendere le regine della colonia. Penso dunque che tra fine settembre ed i primi di ottobre inizieranno a sfarfallare le nuove regine che colonizzeranno Roma”.

"Il prossimo anno ci saranno più nidi"

Da La Giustiniana sulla Cassia all’Eur, da Monteverde al centro storico. Lunerti, "il crocodile dundee romano", e i suoi collaboratori sono intervenuti anche in zona Pantheon mettendo in sicurezza un nido che si era formato sotto una vecchia cornice medioevale. Ma le vespe orientalis puntano anche alla campagna romana, alle zone appena fuori città come Lunghezza e Palombara Sabina.

“Il prossimo anno ci saranno molte più casistiche e molti più nidi”, ne è certo l’etologo. “Viviamo una situazione molto preoccupante perché siamo stretti nella morsa delle vespe orientalis che arrivano da sud e dalle città portuali, mentre sta lentamente avanzando ed è già arrivata in Toscana e raggiungerà il centro Italia anche la vespa velutina (il calabrone asiatico), un insetto alieno e una potenziale predatrice di api”.

Cosa fare per difendersi dalle vespe orientalis

Ecco perché secondo l’esperto bisogna segnalare se si notano alveari in centri abitati e siti domestici, soprattutto in questa stagione riproduttiva. “Bisogna chiedere aiuto a chi è deputato ad intervenire e non affidarsi assolutamente al fai da te”, dice Lunerti. “Non ostruiamo artigianalmente i buchi perchè poi gli insetti cercheranno altre vie d’uscita che potrebbero essere anche all’interno degli appartamenti. Il consiglio è quello di vigilare, notare i sorvoli e accertarsi, soprattutto dopo lunghi periodi di assenza da casa, che le intercapedini siano sgombre da nidi”.

Il problema dei rifiuti

E’ necessario poi evitare di tenere sul balcone o nel giardino gli avanzi del cibo degli animali domestici ed anche i rifiuti. “Le vespe orientalis sono molto più aggressive nella difesa del cibo perché arrivano da zone deserte. Anche i rifiuti che restano per strada, i cassonetti che non si chiudono o i sacchetti abbandonati lungo i marciapiedi, rappresentano un problema perché le portano ad espandersi. Questi insetti hanno una grande capacità di adattamento, non ci dimentichiamo che sono state portate anche nello spazio per essere testate su questo fronte”.