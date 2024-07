Rimosso un maxi nido di vespe: “Avevano già attaccato due uomini”

Aveva sottovalutato la crescita delle colonia che, nel sottotetto del magazzino, era stata individuata da un mese. Le punture ricevute hanno però spinto un residente di Rocca di Papa a chiedere aiuto.

Un nido formati maxi

“Era un nido di grosse dimensioni già in grado di ospitare almeno 8mila vespe – ha spiegato l’etologo Andrea Lunerti, intervenuto ai Castelli romani – avevano già attaccato il signor Stefano, proprietario della villa ed una seconda persona. In questo periodo dell’anno poi, quando per il calore estivo siamo vestiti in pantaloni e maniche corte, siamo ancora più vulnerabili”.

Vespe trasferite lontano dall'abitato

Il nido è stato rimosso e le vespe, del genere Vespula vulgaris, sono state trasferiti lontano dalla abitazioni. “Il figlio del proprietario si era raccomandato di non far loro del male e così abbiamo provveduto a rimuovere il nido ed a spostarlo in una grotta nel rifugio del Lupo, a Morlupo, lontano quindi da altri edifici abitati” ha dichiarato l’etologo.

Le conseguenze del caldo invernale

I segni riportati sul braccio dal residente della villa, testimoniano l’aggressione subita dalle vespe, probabilmente indispettite dai movimenti causati per l’apertura e la chiusura del magazzino dove avevano nidificato. “Il caldo dello scorso inverno ha avuto l’effetto di moltiplicare la presenza di questi insetti. Ma non bisogna sottovalutare colonie di queste dimensioni, perché le punture che possono infliggere le vespe, oltre che essere dolorose, possono risultare anche fatali”. Meglio far rimuovere i nidi, quando li si vedono.