Vespa velutina, l’insetto alieno che mette a rischio le api. Gli agronomi di Roma lanciano l'allerta

Gli avvistamenti delle vespe orientalis, nel territorio romano, sono dal 2022 all’ordine del giorno. Ma c’è un altro calabrone che sta mettendo in allarme gli apicoltori perché la sua diffusione, negli ultimi anni, è cresciuta esponenzialmente. Si tratta della Vespa velutina che, come ha ricordato Flavio Pezzoli il presidente dell’ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Roma, “è un insetto alieno molto pericoloso, che è arrivato anche nel nostro Paese, dalla Liguria alla Toscana, provenendo dalla Francia”.

Un insetto alieno nemico delle api

Perché è così temuta? Perché questo calabrone, “allo scopo di nutrire la prole – si legge in una comunicazione dell’istituto zooprofilattico sperimentale di Lazio e Toscana – attacca ed uccide davanti l’alveare molte api in poche ore”. Quindi il rischio è che possano pagarne le conseguenze gli apicoltori ma anche la biodiversità, per l’importante ruolo che rivestono gli insetti impollinatori. La Vespa vetulina, di origine asiatica, era stata per la prima volta avvistata in Italia una decina di anni fa ma, dal 2020, sono ricominciate le segnalazioni tra la Liguria e la Toscana. Una regione che confina con il Lazio e visto che, ha spiegato l’Odaf, “sta scendendo verso sud”, anche gli agronomi della nostra provincia, hanno fatto scattare l’allerta.

L'appello dell'ordine degli agronomi di Roma

“Invitiamo tutti i cittadini e tutti gli agricoltori che dovessero avvistare una Vespa velutina, in zone dove non è stata avvistata prima, a segnalarla prontamente al sistema fitosanitario regionale di riferimento per il censimento e l'intervento delle istituzioni per contenere l'insetto” ha dichiarato il presidente dell’Odaf della provincia. “Stiamo tenendo sotto controllo la Vespa anche nel territorio di Roma, dove fortunatamente non è ancora stata avvistata - ha sottolineato Flavio Pezzoli, prima di aggiungere che “teniamo comunque l'attenzione molto alta”.

Come riconoscere la Vespa velutina

Come si fa a riconoscere? Ha il torace e le antenne scure, quasi nere. Ha una stretta linea gialla sulla prima parte del “segmento addominale” ed ha delle zampe nere, con la parte finale gialla. “Il capo, visto frontalmente, appare anch'esso giallo/arancio, mentre dall'alto appare nero. La dimensione - ha spiegato il presidente dell’Odaf di Roma- è molto grande rispetto a quella delle api e poco più grande dei nostri calabroni”, vale a dire la Vespa cabro.

Un calabrone che non disdegna la città

Questi insetti, si legge sul portale dell’istituto di zooprofilassi, “possono presentarsi anche in zone frequentate dall’uomo ed in aree urbane, rappresentando così un potenziale rischio per le persone a causa di eventuali punture, soprattutto per i soggetti allergici al veleno”. A Roma, vale la pena sottolinearlo, questo tipo di calabrone asiatico non è ancora stato avvistato ma “si sta diffondendo nel nostro territorio scendendo verso sud” e quindi conviene stare imparare sin da ora a distinguerlo e, in caso di avvistamenti, segnalarlo.