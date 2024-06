Vespa orientalis, trovato un nido alle porte di Roma: "Si stanno espandendo, è un guaio"

Ci ha impiegato due anni per raggiungere i confini della Capitale. Ma ora la vespa orientalis, avvistata per la prima volta a Roma nel, ha raggiunto il margine nord della città.

Raggiunto il confine nord della città

“Abbiamo trovato un nido con una ventina di uva, larve, una dozzina d’insetti adulti ed una regina nel cassone sopra la finestre di un appartamento di Labaro. Purtroppo la zona in cui abbiamo effettuato l’intervento non ci fa stare sereni perché finora non si erano mai spinte così a nord” ha commentato l’etologo Andrea Lunerti, chiamato a mettere in sicurezza un alloggio dove, il temuto calabrone, era stato avvistato.

Dopo il primo rinvenimento nella zona di Monteverde, nell'estate del 2022, è scattata una sorta di psicosi collettiva che ha spinto il Comune di Roma ad attivare un numero di emergenza che, in pochi giorni, è stato sommerso di chiamate. Si trattava però di telefonate fatte da residenti di una zona tutto sommato circoscritta della Capitale.

Perché siamo nei guai

Nel settembre del 2023, quasi un anno fa, le orientalis erano state trovate anche in un altro appartamento fuori Roma. Anche in quella circostanza i favi erano stati realizzati nel vano dell’avvolgibile. Ma in quell’occasione gli insetti si erano spinti nella zona est della città. “Il fatto che oggi le troviamo a Labaro è preoccupante, perché dimostra che stanno raggiungendo il limite nord della Capitale, per poi andare oltre”.

La preoccupazione, ha spiegato l’etologo, è legata alla presenza delle orientalis in un areale molto vasto. “Sono una minaccia per le api, di cui questi calabroni sono predatori, e quindi per gli apicoltori romani. Purtroppo – ha concluso l’esperto – questo significa che siamo nei guai”.