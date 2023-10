Vespe orientalis, rimosse 300 regine: “Erano nel nido più grande dell’anno”

L’allarme lanciato dall’ordine dei dottori agronomi e forestali riguarda il possibile arrivo della Vespa velutina in città. C’è però un altro calabrone, d’origine asiatica, con cui i romani da un paio di anni stanno facendo i conti: la Vespa orientalis. E la sua presenza, a Roma, non sembra in diminuzione.

Le dimensioni del nido e la presenza di rifiuti

“Sto notando che, in alcune zone, è più facile riscontrare nidi di maggiori dimensioni – ha premesso Lunerti, l’esperto etologo intervenuto anche questa volta per riportare in sicurezza un appartamento invaso dalle orientalis – in natura la grandezza e la forza di un nido si associa alla disponibilità di cibo. Sono dell’idea che questo valga anche in città e quindi, più sono grandi, maggiore sarà la facilità con cui questi insetti riescono ad approvvigionarsi di alimenti che, in città, sono spesso dati dai rifiuti. Ad ogni modo quello rimosso a San Giovanni era enorme, il più grande su cui mi sia capitato di intervenire”.

L'intervento a San Giovanni

L’operazione cui Lunerti fa riferimento è stata condotta in un appartamento del popoloso quartiere dove, le Vespe orientalis, avevano scelto di nascondersi. “Il nido questa volta era in una posizione particolare. Quest’abitazione aveva una finestra all’interno murata al cui esterno però continuava a corrispondere una serranda”. Gli insetti si erano rifugiati in questa sorta d’intercapedine e non è stato semplice, ha raccontato l’etologo, riuscire a rimuoverne il nido.

Un nido da record

“La proprietaria dell’immobile da qualche giorno non apriva più le finestre per paura di questi calabroni” ha spiegato Lunerti. Intervenuto su richiesta dell’amministratore condominiale, l’esperto ha dichiarato di aver trovato “una cinquantina di regine già nate ed almeno altre 300 in procinto di farlo. Siamo nel picco della stagione ed a breve, con l’abbassarsi delle temperature, saranno in grado di nascere. E questo significa che ci sarebbero stati 300 calabroni in più” in grado di generare nuove famiglie in giro per la città. Compito vanificato grazie alla segnalazione dell’inquilina ed al successivo intervento dell’etologo. “Ora sto cercando di ricostruire il nido, che ho dovuto prima sezionare, perché vorrei riuscire a conservarlo”. E’ da record.