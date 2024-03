Blitz femminista a Termini: attiviste azionano allarmi e imbrattano stazione con la vernice

Bltiz femminista a Termini. Quattro giovani attiviste hanno fatto irruzione alla stazione Termini attivando gli allarmi e imbrattando la stazione con della vernice , poi hanno appeso lo striscione con su scritto "Bruciamo tutto" sulla vetrina di un negozio. L'assalto lunedì mattina è stato rivendicato sui canali social del movimento di liberazione dal sistema di dominio patriarcale "Bruciamo tutto"."Vogliamo far partire una rivoluzione, alimentare tutti i nostri fuochi vicendevolmente e dire finalmente basta a questa ingiustizia".

Il blitz è scattato alle 8:30 del 11 marzo. Quattro attiviste sono entrate nella galleria commerciale del primo scalo ferroviario romano urlando "Bruciamo tutto". Appeso uno striscione hanno incollato per terra dei volantini con le richieste del movimento. Poi hanno imbrattato la stazione con della vernice colorata. Con le mani hanno lasciato il segno su alcune vetrine e si sono sedute in terra facendo resistenza passiva non violenta.

Un blitz che ha creato il panico fra le migliaia di persone che alle 8:30 affollavano la stazione Termini. Sul posto è poi intervenuta la polizia ferroviaria che ha identificato le quattro attiviste la cui posizione è ora al vaglio della magistratura.

Il blitz l'8 marzo in Campidoglio

Già lo scorso 8 marzo le attiviste di Bruciamo Tutto aveva fatto irruzione in Campidoglio interrompendo i lavori dell'evento “Sostenibilità, sostantivo femminile”, ospitato nella sala della Protomoteca di Palazzo Senatorio in occasione della Giornata internazionale della Donna. Le giovani lanciarono un grido e poi sparsero rametti di mimose tinte di rosso esponendo il cartello con scritto “Bruciamo tutto, fuoco trasformativo”.

Il blitz a La Sapienza

Anche un evento organizzato dalla Sapienza il 7 marzo, alla vigilia della Giornata internazionale della donna, è stato interrotto da due studentesse, che hanno accusato la rettrice dell’ateneo, Antonella Polimeni, di non fare abbastanza per contrastare i casi di molestie nell’ateneo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Chi sono le attiviste di Bruciamo tutto

Ma chi sono le attiviste di Bruciamo tutto? Come si legge sulla loro pagina web "Bruciamo tutto è un movimento di liberazione dal sistema di dominio patriarcale che usa la disobbedienza civile nonviolenta come metodo di trasformazione politica, sociale e personale. È nato dal fuoco viscerale sentito da tutt3 dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin: un fuoco che non deve più dissiparsi. Non resteremo più in silenzio davanti all'orrore della violenza di genere. Abbiamo una richiesta concreta rivolta al governo: un reddito di liberazione che vada immediatamente a sostegno di tutte le vittime di violenza domestica, in modo che raggiungano l'indipendenza economica necessaria per liberarsi dai loro carnefici. Sogniamo un mondo dove essere liber3, autodeterminat3 e felici. Se lo vuoi anche tu, lasciaci il tuo contatto e unisciti alla campagna".

Cosa chiedono

Azione di resistenza passiva non violenta a Termini rivendicata dal movimento Bruciamo tutto che in una nota stampa spiega le motivazioni del blitz: "I mezzi pubblici e le stazioni sono per le minoranze sociali luoghi per niente sicuri. Molte molestie e stupri sono avvenuti in metropolitana e in vagoni del treno anche in pieno giorno (l’ultimo di cui siamo a conoscenza risale ad ottobre 2023) e le molestie sono all’ordine del giorno. Non siamo liber? e in sicurezza in posti così importanti per muoversi dentro e tra le città, le istituzioni non fanno niente per tutelarci. Non fanno niente nemmeno per favorire la fuoriuscita dalla violenza domestica che molt3 di noi subiscono. Chiediamo che anche le istituzioni diano il via a un processo di liberazione che parta dalle nostre case e si estenda alle intere città", spiegano le attiviste che spiegano che "la nostra richiesta riguarda un miglioramento del già esistente reddito di libertà: un contributo di euro 400 pro capite su base mensile per un massimo di 12 mesi alle donne vittime di violenza seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali. Questo contributo dovrebbe consentire e permettere l’autonomia e la fuoriuscita dalla violenza. In realtà però l’iter per ottenerlo è molto lungo e burocratizzato".

"La nostra richiesta è di coinvolgere le vittime stesse, e psicolog3 e espert3 dai CAV nella formulazione di un reddito di liberazione più coerente con la realtà e i bisogni delle persone vittime di violenza. Utilizzeremo la disobbedienza civile nonviolenta per ottenere questa richiesta e per una profonda trasformazione culturale che abbatta ogni tipo di dominio sui vari livelli di intersezionalità. Non ci fermeremo nemmeno di fronte alle conseguenze legali in cui incorreremo a seguito di questa scelta".

"Siamo costrette di notte a evitare i sottopassaggi, le stazioni, i vagoni dei treni con altri uomini, perché temiamo di essere stuprate, molestate e uccise. E anche quando siamo arrivate a casa non siamo al sicuro, perché troviamo violenza fisica, verbale, psicologica, economica, ricatti, manipolazioni", ha dichiarato Anna durante l’azione. "Quindi non scandalizzatevi perché siamo venute qua a suonare l’allarme e lasciare qualche impronta di vernice. Cosa è questo in confronto alla strage che viene completamente ignorata, non si sta facendo niente per la violenza di genere, viene considerata come un fatto inevitabile, ‘magari te la sei cercata’, ‘magari devi denunciare tu’, ‘stai attenti a come sei vestita stai attenti ai luoghi che frequenti’. Perché non possiamo andare dove ci pare? Perché non possiamo vestirci come ci pare?".