Verdone, lo sfogo sul web: “Rabbia per il teatro Eliseo chiuso. Qualcuno intervenga”

Le luci sull’Eliseo, il teatro grande e quello piccolo di via Nazionale, tornano ad accendersi. In senso metaforico, più che altro. Perché a riaccendere i riflettori sul destino di quelle storiche strutture, da anni inutilizzate, ha provveduto con un accorato Carlo Verdone.

Le stagioni di Verdone all'Eliseo

“Roma. Teatro Piccolo Eliseo. Ultimo sopralluogo prima di tornare sul set tra pochissimi giorni. Rivisitare questo spazio teatrale mi ha veramente commosso. Qui c'è stata la mia breve attività sul palcoscenico in uno spazio importante durato due anni. Due stagioni : 80 e 81. Vennero grandi attori, registi, scrittori. Non sapevo cosa stava accadendo nella mia vita. Sempre esaurito” ha ricordato il comico ed attore romano.

Verdone ha ricordato quei due anni, il rapimento di “Barbara Piattelli mentre veniva a vedermi” e la volta in cui “persi completamente la voce davanti a Ugo Tognazzi, Zeffirelli, Sarah Ferrati, Baudo, Romolo Valli”. L’attore e regista, la cui celebrità è legata soprattutto al lavoro svolto sul grande schermo, ha espresso attraverso il proprio account facebook il susseguirsi di emozioni che, quelle due sale teatrali, ancora oggi sono in grado di suscitarli. E non c’è spazio solo per la commozione.

La rabbia per il teatro chiuso

“Tornare all' Eliseo grande e a quello piccolo e trovarli vuoti, senza programmazioni, senza alcun botteghino, chiusi da inferriate con i lucchetti mi ha fatto rabbia. Abbiamo tanti bravi attori, nuovi autori, nuovi registi, perché gettare nel dimenticatoio luoghi di gran cultura?” si è chiesto il popolare attore e regista. I due teatri, nel corso di un secolo, hanno visto alternarsi sul palcoscenico attori di primissimo livello.

La storia del teatro e la sua chiusura

Sotto la gestione di Vincenzo Torraca, rimasto alla guida per quasi 40 anni, hanno iniziato a frequentarlo Anna Magnani – già dalla fine degli anni Trenta – e poi Totò, Macario, Ettore Petrolini. E’ stato per molte stagioni il teatro dve Titina, Eduardo e Peppino De Filippo mettevano in scena il “Natale in casa Cupiello”, ma ha accolto anche artisti come Giorgio Albertazzi e la compagnia del Piccolo di Milano, diretta da Strehler. Una programmazione di successo è proseguita anche negli anni Duemila, prima d’incappare in una prima sospensione, nel 2014. E’ durata solo un anno perché, sotto la direzione artistica di Luca Barbareschi, le due sale sono tornate in funzione. Luca Barbareschi nel 2018 ha anche acquistato i due teatri di via Nazionale che, dal 2020, hanno chiuso il botteghino. L'ipotesi di una riapertura "per settembre" grazie a capitali privati, prospettata nel 2022 dallo stesso Barbareschi, non ha sortito l'effetto sperato.

Lo sfogo e l'appello via social

“Oltre l' Eliseo potrei citare una marea di teatri in stato di abbandono – ha sottolineato Verdone, sulla propria pagina facebook. Tanti infatti sono quelli “Chiusi, quasi dimenticati per le nuove generazioni”. Ed è un peccato perché sono la dimostrazione, secondo l’attore e regista romano, che “questa è ormai una. Questa è ormai una città grande, ma non più una grande città”. Cosa fare? Per Verdone, che chiede perone per “lo sfogo” servirebbe “Qualche uomo illuminato” che possa riaccendere, in maniera definitiva, le luci di questi teatri. Serve “prima che tutto – ha concluso amareggiato l’attore – diventi l' ennesimo centro commerciale”.