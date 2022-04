Carlo Verdone #amarcord: a Castel Porziano dove 40 anni girò Borotalco

La colonnina di mercurio segnala livelli da clima tutt’altro che primaverile. A peggiorare il quadro meteorologico, hanno contribuito i rovesci temporaleschi che si sono abbattuti sulla Capitale.

Il maltempo, però, non ha impedito a Carlo Verdone di fare ritorno in quello che, ormai 40 anni fa, è stato il set d’una delle sue pellicole più amate: Borotalco. “Ho sfidato il vento, il freddo e un po' di pioggia per fare qualche foto delle mie in una giornata così particolare” ha dichiarato l’attore e regista romano, postando sul proprio profilo facebook una sua immagine nella “spiaggia libera di Castelporziano”.

“Qui sono nel punto esatto dove in Borotalco ero sdraiato con Eleonora a parlare dei segni zodiacali” ha spiegato Verdone. La scena è quella che vede il protagonista Sergio Benvenuti, nei panni di Manuel Fantoni, al mare con l’ignara collega dei “Colossi della Musica”.

A distanza di tanti anni, una sorta di amarcord dell’attore romano che ha ammesso essere “un po’ da pazzi venire qui oggi , ma non ne potevo più di stare a casa”. E chissà invece se ad attirarlo sul litorale romano, non sia stato invece un altro motivo: “sarà lo iodio”?